WatchAUT: Neues Streaming-Service für den Österreichischen Film

Das österreichische Filmschaffen auf einer Plattform vereint: Unter dem griffigen Titel WatchAUT ist am 16. Dezember eine neue Streamingplattform gestartet, auf der sich vorerst 200 heimische Kinowerke finden.

Bis 2026 soll deren Zahl auf 1.500 rot-weiß-rote Filme ausgebaut werden, wobei zwei Drittel davon auch weltweit abrufbar sein sollen. In enger Kooperation mit der Filmwirtschaft will man sich so zusätzliche Lizenzerlöse sichern.