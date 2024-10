Worum geht es in "Watzmann ermittelt"?

Hauptkommissar Benedikt Beissl sorgt schon seit Jahrzehnten in Berchtesgaden für Recht und Ordnung. Er ist wie der Watzmann, das Wahrzeichen von Berchtesgaden: groß, mächtig und unverrückbar. Doch dann bekommt er einen neuen Kollege: Jerry Paulsen. Der ist nicht nur all das, was Beissl nicht ist, nämlich charmant, redselig und offenherzig, sondern auch noch der Freund seiner geliebten Tochter.



Ihr erster gemeinsame Fall führt Beissl und Jerry zu einem Steilhang an einer Alm: Bauer Josef Lahner wird dort von der Bergwacht gerettet. Ein Zeuge behauptet, jemand hätte den Mann in eine Schlucht stürzen wollen. Lahner leidet an Demenz und lebt mit seiner Tochter Sophie und seinem Enkel Christian auf einem heruntergekommenen Hof. Wollte ihn seine eigene Familie aus Verzweiflung beseitigen? Oder stecken der wohlhabende Bauer Veit Wieland und sein Sohn Ferdinand dahinter?