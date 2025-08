Lady Gaga (39) wird in der zweiten "Wednesday"-Staffel nicht nur als Schauspielerin auftreten. Sie soll auch einen neuen Song veröffentlichen, der in der zweiten Staffel zu hören sein wird. Das berichtet das Branchenportal "Variety" unter Berufung auf zwei anonyme Insider. Demnach trägt das Lied den Titel "Dead Dance" und wurde mit dem Team aufgenommen, mit dem Lady Gaga auch für ihr aktuelles Album "Mayhem" zusammengearbeitet hatte.

Lady Gaga spielt eine "myteriöse und rätselhafte" Lehrerin

Die neue "Wednesday"-Staffel erscheint in zwei Teilen: Die ersten Folgen gibt es am 6. August, die weiteren Episoden folgen am 3. September. Lady Gaga wird laut Netflix erst im zweiten Teil zu sehen sein. Die Sängerin wird "die mysteriöse und rätselhafte Rosaline Rotwood spielen, eine legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen", heißt es in einer Mitteilung des Streaminganbieters.

Netflix hatte Lady Gaga bei seinem "Tudum 2025"-Event als Gaststar bestätigt, nachdem zuvor schon Gerüchte die Runde gemacht hatten. Bei der Veranstaltung performte sie ein Medley aus Songs wie "Abracadabra" und "Bloody Mary".