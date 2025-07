Jenna Ortega als Wednesday Addams in der Netflix-Serie

Beim Mega-Erfolg "Wednesday" mit Jenna Ortega (22) in der Hauptrolle handelt es sich um die erfolgreichste englischsprachige Serie der bisherigen Netflix-Geschichte. Auf sagenhafte 252 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie, kam Staffel 1 der Gothic-Serie. Da verwundert es nicht, dass Netflix schon vor dem Start von Staffel zwei Anfang August die Verlängerung von "Wednesday" bekannt gegeben hat. Auch eine dritte Staffel hat demnach grünes Licht erhalten und befindet sich in Produktion.

"Weitere finstere Geheimnisse" in Staffel drei Hauptfigur Wednesday Addams soll in Staffel drei "weitere finstere Geheimnisse" der Nevermore Academy aufdecken und "noch tiefer in die Gruft der Addams-Familie hinabsteigen", sagten Serienmacher Alfred Gough (57) und Miles Millar (58) in einer gemeinsamen Erklärung. Daneben berichtet das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass Netflix auch einen Ableger zu "Wednesday" entwickelt. "Es gibt noch andere Figuren, die wir uns ansehen können", so Showrunner Gough, während Netflix-Chef-Content-Officer Bela Bajaria (55) anteaserte: "In der Addams Family gibt es eine Menge zu erforschen."

Wednesday in Staffel 2 nicht mehr allein an der Nevermore Academy Das klingt ganz danach, als könnte ein weiteres Familienmitglied der Addams Family künftig seine eigene Serie erhalten - in der dann wiederum Hauptdarstellerin Ortega vorbeischauen könnte. Auf wie viele Staffeln die Mutterserie "Wednesday" schließlich kommen wird - anhaltender Erfolg vorausgesetzt - steht indes noch nicht fest. Die Serienmacher Gough und Millar hoffen auf sieben Staffeln, was zur Wednesday Addams' Studiendauer von sieben Jahren an der Nevermore Academy passen würde. Doch Hauptdarstellerin Ortega hat in der Vergangenheit bereits betont, dass sie gerne in anderen Projekten auftreten und diese möglicherweise auch inszenieren möchte. In der bevorstehenden zweiten Staffel von "Wednesday" muss sich Wednesday Addams auch mit einigen ihrer Familienmitglieder arrangieren, denen sie wohl deutlich häufiger begegnen wird. So gab Netflix Anfang des Monats bekannt, dass sowohl Bruder Pugsley (Isaac Ordonez, 16) als auch Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones, 55) sich in den neuen Folgen dauerhaft auf dem Campus der Akademie aufhalten werden. Die zweite "Wednesday"-Staffel erscheint zweigeteilt auf Netflix. Auf Teil eins am 6. August folgt einige Wochen später, am 3. September, der abschließende zweite Teil.