Am 3. September startet bei Netflix die zweite Hälfte von Season 2 von "Wednesday" - nun hat der Streamingdienst den ersten Trailer zu der zweiten Staffelhälfte veröffentlicht. Die spannendste Frage, die sich Fans dazu stellten: Bekommen wir einen ersten Eindruck von Lady Gaga (39)? Wie bereits seit geraumer Zeit bekannt, spielt die Sängerin schließlich eine Rolle im Finale der zweiten Staffel.

Bekommen wir Lady Gaga also zu sehen? Die Antwort lautet nein. Zu hören ist sie aber immerhin. Zumindest in der englischsprachigen Version des Clips, logischerweise. "Beware, there will be a price to pay" sagt am Ende des Videos eine Stimme, die verdächtig nach der von Lady Gaga klingt. "Vorsicht, denn du wirst den Preis dafür bezahlen", lautet der Text in der deutschsprachigen Variante.