Was ist über das Revival bekannt?

Nancy soll es in dem Sequel nach Kopenhagen führen. Das ergibt vor allem deshalb Sinn, weil ihre Geschichte in Los Angeles fertig erzählt ist und als Drehbuchautor der Autor der dänischen Serie "Rita", Christian Torpe, verpflichtet wurde. Dieser bewies bereits mit diesem Drama, dass er spannende Geschichten erzählen kann, in dem eine Frau im Fokus steht.

Das "Weeds"-Sequel hat offiziell noch kein grünes Licht erhalten, wird jedoch mit größter Priorität bei Showtime bearbeitet. Je nachdem, wie lange der Autorenstreik in Hollywood noch dauert und ausgehen wird, könnten die neuen Folgen schon 2024 erscheinen.