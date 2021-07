Die 6 besten Drogen-Serien auf Amazon Prime

Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn (2005-2012)

Schon einige Jahre vor Walter White hat uns Nancy gezeigt, dass es okay ist, in außergewöhnlichen Situationen zu außergewöhnlichen Mitteln zu greifen: Um ihre Familie über Wasser halten zu können, steigt sie in das Marihuana-Geschäft ein (eine weitere Parallele zu "Breaking Bad"!) und fängt an, zu dealen – vorerst nur im netten Vorort unter NachbarInnen. Dass das natürlich viel Chaos und Irrsinn nach sich zieht, dürfte nicht nur Serien-Geübten klar sein...

"Desperate Housewives" meets "Breaking Bad", Comedy meets Charakterstudie: Mit reichlich makabrem Humor, unkonventionellem Storytelling, wunderbar ambivalenten Figuren und auch zahlreichen emotionalen Momenten liefert "Weeds" acht Staffeln lang beste Unterhaltung, die die Grenzen von Moral und Anstand immer weiter ausdehnt. Vor allem schreckt die Serie nicht vor Weiterentwicklungen und Sprüngen über dramaturgische Klippen zurück, die andere Shows nur aus sicherem Abstand betrachten würden. Von Jenji Kohan, der Erfinderin von "Orange is the new Black".

"Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn" kannst du auf Amazon Prime kaufen.

