Weiblich, Schwarz und 007: Lashana Lynch über Anfeindungen

Lynch ist die erste Schwarze Darstellerin, die diese ikonische Zahl übernimmt – und in einem Interview mit “Harpers Bazaar” spricht sie nun über die heftigen und auch rassistischen Reaktionen auf ihre Rolle als 007, die sie dazu brachten, ihre Social-Media-Kanäle für eine Woche zu löschen.

“Ich bin eine Schwarze Frau. Hätte eine andere Schwarze Frau die Rolle bekommen, würden wir die selben Gespräche führen und sie wäre auf die selbe Weise attackiert worden”, so Lynch. Sie müsse sich selbst daran erinnern, dass sie Teil von etwas Revolutionärem sein werde.

Es sei ihr sehr wichtig, dass in jedem Film, in dem sie mitwirkt, die Erfahrungen von People of Color eine Rolle spielen – nur so könne sie sicher sein, dass ihre Projekte authentisch seien. “Ich habe zumindest nach einem Moment im Drehbuch gesucht, an dem das Schwarze Publikum wissend nicken würde”, so Lashana Lynch über den Bond-Film.