"Weihnachten im Anflug"-Trailer: Kurzfilm auf Disney+

Mit "Weihnachten im Anflug" ist der dritte und letzte Teil von Alfonso Cuaróns Kurzfilmsammlung für Disney+ veröffentlicht. Der erster Kurzfilm "Le Pupille" wurde 2022 für einen Oscar nominiert und der letztjährige Film "Der Lotse" kam in die engere Auswahl, beide Male in der Kategorie Live Action Short Film.

Neugierige Eule im New Yorker Weihnachtsbaum

"Weihnachten im Anflug" ist inspiriert von den wahren Begebenheiten einer kleinen Eule, die 2020 vom Weihnachtsbaum im New Yorker Rockefeller Center gerettet wurde. Moon, eine neugierige junge Eule, sitzt plötzlich in einem Weihnachtsbaum fest, der für den Rockefeller Plaza bestimmt ist. Bei seinen Versuchen, der hektischen Stadt zu entkommen, freundet sich Moon mit einem kleinen Mädchen namens Luna an, das sich verlaufen hat. Gemeinsam begeben sie sich auf ein herzerwärmendes Abenteuer, entdecken die Magie der Weihnachtszeit und schließen auf dem Weg zurück zu ihren Eltern eine außergewöhnliche Freundschaft.