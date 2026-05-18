Der britische Bühnenstar würde gerne der nächste James Bond werden. Bisher war er vor allem durch "Sunset Boulevard" bekannt.

Der nächste James Bond könnte aus dem West End kommen. Wie das Branchenblatt "Variety" exklusiv berichtet, hat Tom Francis, 26-jähriger britischer Theaterschauspieler und Olivier-Award-Preisträger, für die Rolle des Geheimagenten 007 vorgesprochen. Das Casting für den Nachfolger von Daniel Craig (58) ist offiziell im Gange und wird von der renommierten Casting-Direktorin Nina Gold (geb. 1967) geleitet. Sprecher von Francis sowie von Amazon MGM Studios, dem Produzenten und Financier der Bond-Reihe, wollten sich gegenüber dem Branchenmagazin nicht dazu äußern.

Olivier Award für seine Theaterkunst Bekanntheit erlangte Francis vor allem durch seine Hauptrolle in Jamie Lloyds unkonventioneller Neuinszenierung von Andrew Lloyd Webbers Musical "Sunset Boulevard" - an der Seite von Popstar Nicole Scherzinger. Für diese Arbeit wurde er mit dem begehrten Olivier Award ausgezeichnet und erhielt eine Tony-Nominierung. Besonders in Erinnerung blieb eine Aufführungssequenz, bei der Francis den Titelsong sang, während er durch New Yorks Theaterviertel spazierte und Kameras seine Darbietung live einfingen. Was Film und Fernsehen angeht, ist sein Lebenslauf vergleichsweise überschaubar. Einen kleinen Auftritt hatte er im jüngsten George-Clooney-Film "Jay Kelly". Demnächst ist er in "The Mosquito Bowl" von Regisseur Peter Berg zu sehen, einem Sportdrama vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs mit Nicholas Galitzine und Bill Skarsgård. Sein TV-Debüt gab er in der finalen Staffel der Netflix-Serie "You".

Elordi, Taylor-Johnson, Turner - wer noch im Gespräch ist Tom Francis ist einer von mehreren Kandidaten, die sich in einem noch laufenden Auswahlprozess für den nächsten James Bond befinden. Neben ihm kursieren in der Branche weitere Namen, die jedoch nicht offiziell bestätigt sind. So werden unter anderem Jacob Elordi ("Frankenstein", "Euphoria"), Aaron Taylor-Johnson ("Godzilla", "Nocturnal Animals") und Callum Turner ("Eternity") als mögliche 007-Darsteller gehandelt.

Amazon MGM Studios hält die Fäden in der Hand Im Hintergrund des Castings agiert Amazon MGM Studios, seit der Übernahme der MGM-Bibliothek federführend für die Zukunft der Bond-Reihe. Mit Casting-Spezialistin Nina Gold - die unter anderem für die Besetzungen in "Game of Thrones" verantwortlich zeichnete - hat das Studio eine der erfahrensten Kräfte der Branche für den Suchprozess verpflichtet. Wann eine Entscheidung fällt und wann der nächste Bond-Film in die Produktionsphase eintritt, ist derzeit noch nicht bekannt.