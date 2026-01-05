Elisabeth (Adele Neuhauser) lebt eigentlich ein beschauliches Leben. Sie liebt ihren Mann Friedrich ( Erwin Steinhauer ) und ihre beiden Kinder, die mittlerweile längst erwachsen und ausgezogen sind. Friedrichs Alzheimer-Erkrankung belastet das Eheleben freilich, doch Elisabeth müht sich nach Kräften, ihrem Mann zur Seite zu stehen. Als er eines Tages mit ihr gemeinsam einen TV-Beitrag über den 26 Jahre zurückliegenden Mord an der jungen Anna ( Paula Hainberger ) sieht, fängt er plötzlich an, Details preiszugeben, die niemals an die Öffentlichkeit gelangt sind. Elisabeth versucht zu verdrängen, was sie gehört hat, denn der Mann, mit dem sie fast ihr ganzes Leben verbracht hat, kann doch nicht der Mörder von Anna, der besten Freundin ihrer Tochter, sein? Ist Friedrich etwa nicht der Mensch, für den sie ihn all die Jahre gehalten hat?

Mit niemandem kann sie über ihren schrecklichen Verdacht sprechen, nicht einmal mit ihrem Sohn (Christoph Luser) oder dessen Frau (Anna Unterberger), die eine echte Stütze in ihrem Leben ist. Auch der pensionierte Ermittler Harald Lorenz (Gerhard Liebmann) scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Hin- und hergerissen zwischen Verdrängung und dem Wunsch nach Aufklärung beginnt sie zu recherchieren – was nicht überall auf Begeisterung stößt, nicht einmal bei Annas Mutter, die vor dem Mord eine gute Freundin der Familie war, und auch nicht bei Friedrichs Bruder (Fritz Karl), dem ehemaligen Diskotheken-Besitzer, von dessen Lokal Anna damals nicht nach Hause gekommen war. Immer mehr gerät Elisabeth in einen Strudel von Verdächtigungen und Zweifel, und je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr gerät auch sie in Lebensgefahr …