Nach einem zehnjährigen Gefängnisaufenthalt wird die einstige Society-Lady Gloria ( Adele Neuhauser ) zum Racheengel an ihrer eigenen Familie, die sie nach dem Mord an ihrem Gatten im Stich gelassen hat. Das ist der Kurzinhalt zu bitterbösen Krimi-Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e" von "Vorstadtweiber"-Autor Uli Brée . Seit 15. Juli haben die Dreharbeiten begonnen .

Mit Fußfessel auf Mördersuche

Zehn Jahre saß Gloria (Adele Neuhauser) im Gefängnis. Unschuldig? Es hieß, sie habe einen Killer beauftragt, ihren Gatten (Bernhard Schir) zu ermorden. Hinter Gitter wurde aus der weltfremden Society-Lady die schwarze Witwe Gloria, die ein einziger Gedanke am Leben hielt: Rache. Rache an ihrer Familie, die sie im Stich ließ. Nun wird Gloria entlassen, mit einer Fußfessel an ihre Villa gebunden. Ihre durchtriebene Familie glaubt noch immer, dass sie Gloria Lügengeschichten auftischen kann. Doch Gloria hat einen Plan und den wird sie unbarmherzig folgen. Die Beste wird zur Bestie. Und sie wird nicht ruhen, bis sie die wahren Verantwortlichen für den Mord an ihrem Mann gefunden hat.