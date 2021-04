Das erwartet uns in der zweiten Staffel

Die finale Episode der ersten Staffel endete mit einem Leichenfund im Garten von Alex. Wie der Trailer zeigt, wird die Identität der Leiche ein großes Thema werden, genauso wie die genaueren Umstände zu Saras Tod vor 18 Jahren.

In der ersten Staffel erfuhren die ZuschauerInnen, dass Sara einige Geheimnisse mit sich trug, die viele FeindInnen mit sich brachten. Gemeinsam mit den Lazcano-Geschwistern (Eugenio Siller, Alejandro Nones, Carolina Miranda) will Alex herausfinden, wer Sara wirklich war – dass sie nicht die ist, die sie zu sein schien, dämmerte ihm bereits in den ersten Folgen.

Auch Marifer (Litzy Dimenguez) als geheimnisvolle "Diana die Jägerin" und die Dreiecksbeziehung zwischen Chema, Clara (Fatima Molina) und Lorenzo (Luis Roberto Guzman) werden in der Fortsetzung eine wichtige Rolle spielen.