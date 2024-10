Alyssa Milano (51) und Tony Danza (73) bespaßten Zuschauerinnen und Zuschauer in den 1980er und 1990er Jahren mit der beliebten Sitcom "Wer ist hier der Boss?" . Vor wenigen Jahren wurde dann erstmals bekannt, dass die beiden Schauspielstars für einen Nachfolger vor die Kamera zurückkehren sollen. Die Arbeiten an der Fortsetzung wurden jetzt allerdings offenbar eingestellt .

Alyssa Milano sollte zu alleinerziehender Mutter werden

Die neue Serie sei abgesagt, wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Demnach wurde die Fortsetzung zuvor für Amazons Streamingangebot Freevee entwickelt. Milano sollte in die Rolle der damals noch jungen Samantha Micelli zurückkehren, die in der neuen Produktion eine mittlerweile alleinerziehende Mutter sein sollte. Auch Danza sollte als ihr Vater Tony erneut zu sehen sein.

Schon im Sommer 2020 war erstmals berichtet worden, dass der Rechteinhaber Sony Pictures Television an einem "Wer ist hier der Boss?"-Sequel arbeite. Rund zwei Jahre später gab es dann US-Berichte, laut derer Amazon Freevee übernehme und die Serie entwickle. Sowohl Milano als auch Danza posteten die Schlagzeilen 2022 auf Instagram und bestätigten damit die Berichte. Der Schauspieler zeigte sich in einem knappen Kommentar begeistert von dem Projekt.