Jerry Edgar

Es macht durchaus Sinn,eines dieser Projekte Jerry Edgar zu widmen, da es sich bei dieser Figur um Boschs langjährigen Partner handelt. Die beiden gehen nun getrennte Wege und für den Darsteller Jamie Hector war in "Bosch: Legacy" nur ein Gastauftritt von wenigen Minuten drin. Daher werden sich Fans über eine eigene Serie garantiert freuen.

Jerry soll in seiner eigenen Serie eine FBI-Mission übernehmen und undercover in Little Haiti, Miami, tätig werden, wobei er sich immer wieder mit Dämonen auf der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Ganz im "Bosch"-Stil also!