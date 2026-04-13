Andrea Petković (38) sicherte sich in der vorangegangenen Folge die Moderation des Finales der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Da die ehemalige Tennisspielerin als Leistungssportlerin seit ihrer Kindheit auf viele Dinge verzichten musste, widmet sie ihre Sendung allen "zerplatzen Träumen". Sie selbst erfüllt sich ihren Rockstar-Traum, eröffnet die Show mit einer Karaoke-Performance des Mitgröhl-Klassikers "Mr. Brightside" von The Killers. Joko Winterscheidt (47) bekommt endlich das ferngesteuerte Auto, das er sich als Kind vergeblich gewünscht hat. Nach der ersten Runde, die aus fünf leichten Tennisfragen besteht, erfüllt Andrea Petković einen Traum von Nico Santos (33). Hätte sich der Sänger im Laufe der Staffel die Moderation gesichert, hätte er die klassische "WSMDS"-Kategorie "Song-Song-Song" selbst performt. Andrea überlässt ihm für das Spiel dieses Privileg. Im Rate-Panel wird Santos von einer Sängerin der Studioband vertreten. Buket Keskin nimmt neben Winterscheidt, Till Reiners (41) und der Wildcard-Gewinnerin Hanna (27) Platz.

Andrea Petković veranstaltet privates Wimbledon Andrea Petković will das erreichen, was sie in ihrer aktiven Tenniskarriere nie geschafft hat: Wimbledon gewinnen. Auf dem Studioparkplatz ließ sie einen kleinen Tennisplatz errichten. Die Kandidaten müssen nicht nur Fragen beantworten, sondern auch einen Aufschlag von Petković zurück übers Netz bringen. Dies gelingt nur Nico Santos einmal. Der Tennisbezug zieht sich durch die ganze Folge. Anstatt den üblichen Münzen gibt es für den Sieger jeder Gewinnstufe eine Karaffe mit dem kultigen Wimbledon-Drink Pimm's Cup. Joko Winterscheidt sichert sich den ersten Krug. Wildcard-Hanna muss hingegen nach einem sympathisch-zurückhaltenden Auftritt gehen.

Joko Winterscheidt fällt vom ersten auf den letzten Platz In der nächsten Runde dürfen Zuschauer aus dem Publikum verborgene Talente ausleben. Sie zerschlagen Betonplatten oder tanzen Breakdance mit funkensprühenden Schuhen, um die Kandidaten beim Beantworten von Fragen abzulenken. Bei Joko Winterscheidt verfangen die spektakulären Auftritte, der angestammte Moderator ist völlig von der Rolle. Nach dem folgenden Spiel, in dem die Stars zu vorgegeben Begriffen selbst Fragen schreiben dürfen, ist Winterscheidt vom ersten auf den letzten Platz gefallen. Er muss das Studio verlassen. Die Münze, äh die Karaffe geht an Till Reiners. Im Halbfinale treten Reiners und Santos zu einem klassischen Quiz-Duell an. Wer zuerst bei einer Multiple-Choice-Frage buzzert und korrekt antwortet, bekommt aber keine Punkte, sondern darf sie dem Gegner abziehen. Nico Santos ist risikofreudiger als Till Reiners, buzzert schneller. Der Musiker wird für sein Mut belohnt. Er spielt den Kabarettisten trotz dessen punktemäßigen Vorsprung auf Null herunter und zieht erstmals in dieser Staffel ins Finale. Die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" kann Nico Santos nicht mehr gewinnen. Dafür winkt ein Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain". Doch dafür muss er erstmal Andrea Petković schlagen. Das Finale moderiert wie gewohnt Katrin Bauerfeind, die sich davor ihren Traum erfüllen darf, mit der Studioband Saxofon zu spielen. Nico Santos beginnt stark, doch er setzt seinen einzigen Joker falsch ein. Denn nicht nur er, sondern auch die Sportlerin wissen, dass beim Tanztraining bis 8 gezählt wird. Santos verliert dadurch das Finale, Andrea Petković darf sich den Traum erfüllen, ihre Stirn auf dem "Walk of Brain" zu verewigen.