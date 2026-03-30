Joko Winterscheidt (47) hatte in der letzten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" erstmals verloren, Episode 4 von Staffel 11 eröffnet also Till Reiners (41). Der Kabarettist hat sich für seine Moderation für eine "Traumschiff"-Thematik entschieden. Damit will er die Mauer zwischen Privatfernsehen und den öffentlich-rechtlichen Sendern einreißen, wie er in seinem Eröffnungslied erklärt. Reiners singt am Klavier eine umgetextete Version von Bryan Adams' "Everything I Do". Das ZDF als "Traumschiff"-Sender und Reiners Arbeitgeber soll mit ProSieben zusammenwachsen. Das Thema ist konsequent umgesetzt. Im Studio ist der riesige Bug eines Kreuzfahrtschiffs aufgebaut. Statt Münzen gibt es für den Sieger jeder Gewinnstufe echte Anker. Till Reiners ist als Kapitän verkleidet, seine Herausforderer als Klischeefiguren aus dem "Traumschiff". Sänger Nico Santos (33) wird mit Langhaarperücke zum Latino-Rocker, Andrea Petković (38) bekommt ein Schweißband verpasst. Joko Winterscheidt gibt mit nach hinten gedrehter Schirmmütze und Skateboard unter dem Arm den jungen Wilden. Und der Wildcard-Gewinner, Radiomoderator Jonny (36) kommt als typischer Tourist mit kariertem Kurzarmhemd und Pullover über den Schultern.

Andrea Petković scheidet aus - und muss doch bleiben Joko Winterscheidt bekommt als Running Gag immer wieder von oben eine Ladung angeblichen Möwenschiss verpasst. Dennoch schlägt sich der eigentliche Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" gewohnt souverän. Die erste Gewinnstufe führt er gemeinsam mit dem starken Wildcard-Inhaber Jonny an. Joko setzt sich beim Stechen durch und holt die erste Münze, äh den ersten Anker. Andrea Petković scheidet wie in der letzten Woche als erste aus. Trotzdem muss sie bei einem unnötigen Zwischenspiel mitmachen. Die Kandidaten verlassen im Gummiboot das Studio für den Besuch einer künstlichen Insel auf dem Außengelände. In einer größtenteils witzlosen Parodie auf "Traumschiff"-Klischees müssen sie Lückentexte füllen. Punkte bekommen sie dafür nicht. Der holprige Ausflug ist eine der vielen Längen in Till Reiners' Show. Auch am Ende der nächsten Gewinnstufe steht ein Stechen an. Allerdings nicht um den Anker, den sichert sich souverän Joko. Stattdessen müssen sich Nico Santos und Jonny um den Auszug duellieren. Bei der Frage nach der Anzahl der offiziellen "James Bond"-Filme liegt Santos mit seinem Tipp 18 näher an der korrekten Antwort 25 als Jonny mit 37.

"Sing meinen Song"-Gastspiel im Halbfinale Das Halbfinale besteht mal wieder aus dem "WSMDS"-Klassiker "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!". Joko Winterscheidt und Nico Santos müssen die Lückentexte diesmal in einer "Sing meinen Song"-Kulisse füllen. Das Sendungsmotto ZDF trifft ProSieben wird also um VOX erweitert. "Sing meinen Song"-Moderator Johannes Oerding schaut genauso als Gast vorbei wie Joris. Dessen Song "Herz über Kopf" müssen die Halbfinalisten neu betexten. Joko Winterscheidt setzt sich deutlich durch. Der angestammte Moderator zieht wie so oft ins Finale ein. Dort lässt er Till Reiners keine Chance. Der Kabarettist, der in der letzten Folge noch mit Wissen punktete, lässt diesmal viel liegen. Die Show ist er also wieder los.