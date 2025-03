Sänger Rea Garvey (51) hat die vierte Folge der neunten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" gewonnen und wird damit die nächste Ausgabe der ProSieben-Sendung moderieren. In seiner Instagram-Story jubelte der gebürtige Ire nach der Ausstrahlung am 30. März: "Ey, das Publikum hier ist Killer, die Band ist Killer. Alles ist Killer! Wir machen eine Wahnsinns-Show daraus!" Er habe "so Bock" darauf.