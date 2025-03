"Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?" hieß es am 16. März auf ProSieben. Denn Komiker Teclebrhan (41) hatte die zweite Folge der neunten Staffel gewonnen und durfte sich deshalb in der dritten Ausgabe als Moderator betätigen. Doch lange währte sein Glück nicht: Joko Winterscheidt (46) setzte sich im Finale durch und holte sich damit seine Sendung zurück. Er wird also die vierte Folge wieder präsentieren.

Comedy-Show mit sieben Spielrunden Schauspielerin Heike Makatsch (53), Sänger Rea Garvey (51) und Wildcard-Gewinner Niklas (36) hingegen hatten am Sonntagabend keine Chance auf das Finale. Als erster schied Garvey aus, dann Niklas. Und Makatsch flog enttäuscht kurz vor dem Finale im Multiple-Choice-Quiz raus. Die sieben Spielrunden gerieten aber fast zur Nebensache. Denn Teddy Teclebrhan machte den Abend zur Comedy-Show. Er hatte lange Zeit, um sich auf diesen Einsatz vorzubereiten: Schon in der zweiten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" war er dabei, konnte damals aber keine Sendung gewinnen. Im Intro holte er nun zur Verstärkung seine Kunstfiguren Ernst Riedler, Percy, Antoine Burtz und Lohan Cohan hervor. Dann versprach er für die Sendung "Dinge, die geplant sind, Dinge, die nicht geplant sind". So übernahm zum Beispiel auch mal Kunstfigur Percy, um die Regeln für ein Spiel zu erklären. Der schmetterte dann plötzlich auch noch eine schräge Version von Whitney Houstons "I Will Always Love You".

"Show wieder in Jokos Händen" Im finalen Quiz verging dem Komiker dann aber das Lachen. Joko Winterscheidt ergatterte im Fragen-Quiz zuerst fünf Punkte und gewann damit seine Sendung zurück. Der Sender gratulierte via Instagram: "Die Maultäschle im richtigen Moment gesetzt und schon ist die Show wieder in Jokos Händen." Und erinnerte dann noch daran, dass die nächste Ausgabe erst in zwei Wochen am Sonntag, 30. März, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn läuft.