Joko Winterscheidt (46) hat sich am Sonntagabend, den 16. November 2025, seine Show zurückgeholt . Er gewann die fünfte Folge der zehnten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?", die von Olli Schulz (52) präsentiert wurde. Damit darf Winterscheidt in der kommenden Woche die finale Episode der Staffel moderieren.

"Eine der wahnsinnigsten Ausgaben"

Olli Schulz hatte den Abend unter das Motto "Quiz City" gestellt und in Anlehnung an GTA 6 zu GTOlli geladen. Schon im Opening fuhr er groß im schicken Anzug mit Sonnenbrille und Corvette auf und entführte in die Welt des Hamburger Kiez und eine Computerwelt, die nach "Grand Theft Auto" aussah. Joko Winterscheidt, der in der Vorwoche gegen den Musiker verloren hatte, warb zuvor via Instagram: "Heute Abend gibt es eine der wahnsinnigsten Ausgaben WSMDS ever. Noch vor GTA 6. Egal, was ihr im Leben schon so gesehen habt, diese Ausgabe übertrifft es... egal ob man überhaupt weiß, was GTA 6 ist oder nicht."

Die Kandidaten mussten stilecht erscheinen: Winterscheidt steckte in einem 1990er-Jahre-Look mit Baggy Pants, Flammenhemd und Stirn-Tattoo. Olli Dittrich (68) wurde zum Luden Mike Hansen, Karoline Herfurth (41) zur Betty Butterfly und auch Wildcard-Kandidatin Viktoria musste sich dem Stil der Show anpassen. Olli Schulz selbst unterstrich die Kiez-Atmosphäre als Türsteher vom Club "Der goldene Sack".