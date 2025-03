Nachdem Joko Winterscheidt (46) in der ersten Folge der neunten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" seinen Moderationsjob noch gegen die prominenten Herausforderer Heike Makatsch (53), Rea Garvey (51) und Teddy Teclebrhan (41) verteidigen konnte, musste er sich in der zweiten Folge geschlagen geben. Komiker Teclebrhan hatte im Finale die Nase vorne und wird somit die dritte Folge moderieren.

Der 41-Jährige war bereits in der zweiten Staffel dabei, hatte damals jedoch kein Glück und schaffte es nicht, die Show zu ergattern. Nun gelang es ihm endlich, sich gegen Winterscheidt durchzusetzen. Von Anfang an zeigte er sich in der zweiten Folge, die ProSieben am 9. März ausstrahlte, in Topform.