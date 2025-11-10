Erst in der vorherigen Folge hatte Joko Winterscheidt (46) seine Sonntagabend-Show von Olli Dittrich (68) zurückgewonnen. Nun musste er sich in der vierten Ausgabe der zehnten Staffel seiner ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" schon wieder geschlagen geben: Diesmal konnte ihm Komiker Olli Schulz (52) die Moderation abluchsen.

Zwei Ollis im Halbfinale

Zum zweiten Mal in dieser Staffel setzte sich der Musiker gegen seine prominenten Mitstreiter - Schauspielerin Karoline Herfurth (41) und Entertainer Olli Dittrich - sowie Wildcard-Kandidatin Elmas (23) aus Dortmund durch und hatte endlich am Ende auch Erfolg. Zuvor galt es, Spiele wie "Die leichen Fünf", "Zusammen singt wir stark", "Du bist, was du Tourist" und eine Variante vom "Domino Day" zu bestreiten. Als Erste musste Polizeikommissarin Elmas die Show verlassen, gefolgt von Karoline Herfurth.

Also traten die beiden Ollis im Halbfinale gegeneinander an. Bei "Halt, Stopp! Jetzt quizze ich!" hatte Dittrich keine Chance gegen Schulz, der schließlich mit zwei Münzen ins Finale gegen Winterscheidt zog.