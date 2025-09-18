Das Startdatum der zehnten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" steht fest. Die beliebte Spielsendung mit Moderator Joko Winterscheidt (46) feiert ihr Jubiläum. ProSieben verkündete nun in einer Pressemitteilung, dass die besondere Staffel ab dem 19. Oktober 2025, immer sonntags um 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn gezeigt wird. Insgesamt wird es wieder sechs Folgen geben.

Diese Stars quizzen um Jokos Job In der zehnten Staffel wird Joko Winterscheidt von Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Entertainer Olli Dittrich (68) und Musiker Olli Schulz (51) herausgefordert. Letzterer hat bereits Erfahrung: 2022, in Staffel vier, trat er auf und gewann sogar eine Ausgabe. "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden", zeigt sich Winterscheidt siegessicher.

Das Konzept von "Wer stiehlt mir die Show?" Bei "Wer stiehlt mir die Show?" tritt Joko Winterscheidt gegen drei prominente Gäste sowie eine Wildcard-Teilnehmerin oder einen Wildcard-Teilnehmer an. In mehreren Quiz-Kategorien sammeln die Herausforderer Punkte, während Winterscheidt als Quizmaster durch die Show führt. Wer in einer der drei Gewinnstufen die wenigsten Punkte hat, scheidet aus. Im Finale muss Winterscheidt schließlich selbst antreten - gegen den letzten verbliebenen Kandidaten. Gelingt es diesem, ihn zu schlagen, stiehlt er dem Moderator buchstäblich die Show und darf in der nächsten Folge selbst moderieren und frei gestalten. Arbeitslos wird Joko Winterscheidt allerdings dadurch nicht, er muss in der Ausgabe seines Kontrahenten versuchen, die eigene Sendung zurückzugewinnen.