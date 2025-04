Der irische Sänger Rea Garvey (51) verwandelte am 6. April das TV-Studio von "Wer stiehlt mir die Show?" stilecht in einen irischen Pub. "Ich dachte, das erste Mal, dass ich diese Show gewinne, spiele ich auch in einem irischen Pub, wir befinden uns drin", erklärte er zu Beginn seiner Sendung - die er allerdings nicht verteidigen konnte. Schauspielerin Heike Makatsch (53) hatte am Ende die Nase vorn. Damit wird die ehemalige VIVA-Moderatorin zu ihren Karrierewurzeln zurückkehren und die nächste Ausgabe am 13. April präsentieren.

Motto des Abends: "O'Garvey's Good Questions & Beer" Keine Chance hatte auch diesmal der eigentliche Show-Gastgeber Joko Winterscheidt (46). In der neunten Staffel kommen damit alle drei Prominenten in den Genuss, eine eigene Ausgabe der ProSieben-Show zu gestalten. Als Erster hatte Komiker Teddy Teclebrhan (41) schon das Vergnügen. Am 6. April war dann Rea Garvey am Zug. Der Sänger eröffnete seinen Abend, an dem es natürlich immer wieder Gesangseinlagen gab, mit Geigen, Gitarren, Trompeten und Pyrotechnik. Er ließ die prominenten Kandidaten durchs Publikum in den Pub einlaufen. Unter dem Motto "O'Garvey's Good Questions & Beer" durfte auch wieder eine Wildcard-Gewinnerin mitmischen. Das war in der fünften Folge Linda aus Köln, Lehrerin an einer Schule für hörgeschädigte Kinder. Sie wollte die Show gerne stehlen, um dann eine inklusive Ausgabe auszurichten. Aus ihrem Traum wurde leider nichts: Sie musste sich als Erste wieder verabschieden.

Mit drei Schafen ins Finale Nach mehreren Spielrunden schieden auch Teclebrhan und schließlich Winterscheidt aus. Heike Makatsch lag mit 65 Punkten unerreichbar vorne. Sie konnte ganze drei Schafe (statt der traditionellen Münzen) für das Finale ergattern. Dort punktete sie im Quiz gegen Garvey entscheidend mit ihrem Literaturwissen. Womöglich verhalf ihr da auch ihre Bekanntschaft mit Autor Ferdinand Schirach zum Sieg. "Wer stiehlt Heike Makatsch die Show?" heißt es dann also in der nächsten Ausgabe am Sonntag, 13. April, 20:15 Uhr (ProSieben und Joyn).