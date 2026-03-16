Felix scheitert an Jokos Taktik

Trotz des Eklats kämpfte Felix sich ins Finale und duellierte sich dort direkt mit Joko Winterscheidt um die Moderation der nächsten Ausgabe. Doch das Wildcard-Ass nutzte seine Münzen nicht effektiv genug - und ließ sich von Jokos Täuschungsmanövern mehrfach aus dem Konzept bringen. Am Ende hatte Joko die Nase vorn und sicherte sich damit die Moderation der dritten Folge dieser Staffel.