Mit sportlichem Ehrgeiz ins Finale

Denn Andrea Petković (38) trat gegen ihn im Finale an. In den Runden zuvor mussten sich Moderator und Kabarettist Till Reiners (41) und Sänger Nico Santos (33) verabschieden. Im Halbfinale stand traditionell das Spiel "Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen" an, das Petković gegen die Wildcard-Kandidatin, Medizinstudentin Lotti, gewann. Mit ihren drei gesammelten Münzen ging es für die Sportlerin und Moderatorin dann ins Finale gegen den Gastgeber.