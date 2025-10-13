Wotan Wilke Möhring (58) betrat nun neues Terrain. Der vielseitige Schauspieler, bekannt aus Kinohits, Serien und als langjähriger "Tatort"-Kommissar, feierte seine Premiere als neues festes Teammitglied bei der beliebten ARD-Show "Wer weiß denn sowas?" (Das Erste). Er ersetzt künftig Moderator Elton (54), der von Beginn an in der TV-Show als Teamkapitän und Counterpart von Teamkapitän Bernhard Hoëcker (55) fungierte.

Die Einschaltquote der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" lag am Samstag bei 4,29 Millionen Zuschauenden, was einem Marktanteil von rund 21,1 Prozent entspricht. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung sogar überdurchschnittliche 14,4 Prozent, mit etwa 520.000 Zuschauern in dieser Altersgruppe. Damit landete die Promi-Ausgabe auf Platz 2 beim Gesamtpublikum.

Die Reaktionen in den Medien und in den sozialen Netzwerken auf Wotan Wilke Möhrings Auftaktfolge von "Wer weiß denn sowas?" waren indes gemischt. Viele Fans vermissten Vorgänger Elton. Neutralere Stimmen hielten dagegen.

Unter dem entsprechenden Post der Show auf Instagram sind Kommentare wie diese zu lesen: "Elton kann man nicht ersetzen. Wir waren ihn und seine Art gewohnt", schrieb ein User, fügte aber auch hinzu: "Wotan ist anders, aber bitte vergleicht nicht und gebt ihm einfach eine Chance. Das hat er einfach verdient. Ich finde, dass er vielmehr auf seine Kandidaten eingeht. Ich freue mich ihm auf viele neue Folgen."

Ein weiterer Follower beschwichtigte ebenfalls: "Leute jetzt kommt mal runter. Es ist ungewohnt, dass Elton nicht mehr da ist. Ok. Sehe ich auch so. Wotan ist auch noch nicht perfekt. Aber ich denke mal im Laufe der Zeit wird sich alles einspielen. Und ich persönlich finde, dass Wotan das ganz gut macht. Das wird sich schon einpendeln", schrieb er.

Doch es finden sich aus vollkommen positive Stimmen unter dem Post: "Es war ein super Start. Ohne hätte, wäre, wenn. Er ist offen und freundlich und zickt weniger als Elton. Das klappt."

Die meisten vermissen Elton, wollen Möhring aber seine Chance lassen: "Ich glaub, Wotan muss sich noch etwas in seine Rolle einfinden, er ist nicht mehr als Gast dort, sondern als Teamchef..." Weiter heißt es in diesem Kommentar: "Ich warte mal den Montag ab." Gemeint ist der Auftakt der regulären Folgen der neuen Staffel, die am heutigen Montag um 18 Uhr im Ersten zu sehen ist.