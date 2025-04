Besonders erfolgreich war die Show bei der jüngeren Zielgruppe. Bei den 20- bis 59-Jährigen erreichte "Wer weiß denn sowas?" einen durchschnittlichen Marktanteil von 14,6 Prozent. Der Vorjahreswert von 13,9 Prozent konnte damit ebenfalls übertroffen werden. In der ARD-Mediathek verzeichnete das Format in dieser Staffel bisher über acht Millionen Abrufe.

Der Entertainer wird jedoch nicht komplett von den Bildschirmen verschwinden. Laut einer ZDF-Sprecherin bleibt er weiterhin Moderator der traditionsreichen Kinder-Quizshow "1, 2 oder 3", die er seit 2010 präsentiert. Zudem ist er in der RTL-Spielshow "Eltons 12" zu sehen und taucht immer wieder in Sendungen seines Mentors Stefan Raab (58) auf.

Die Entscheidung zum Ausstieg sei Elton "alles andere als leichtgefallen", wie er selbst einräumte. Ihm seien in zehn Jahren "Wer weiß denn sowas?" die "unglaublichsten Fragen" gestellt worden. Als Grund für seinen Abschied nannte er den Wunsch nach mehr Privatleben: "Ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben."

Prominente Gäste zum Abschied

Doch nun steht erstmal die XXL-Abschiedsshow am Samstag um 20:15 Uhr im Ersten an - und dafür hat sich die Redaktion einiges einfallen lassen. In drei spannenden Raterunden treten hochkarätige Gäste gegeneinander an: Die Komiker Torsten Sträter und Oliver Welke, die Schauspiel-Stars Palina Rojinski und Christoph Maria Herbst sowie die Modedesigner Marina Hoermanseder und Guido Maria Kretschmer werden sich den kniffligen und zum Teil kuriosen Fragen von Moderator Kai Pflaume stellen.

Elton selbst wird gemeinsam mit seinem langjährigen Kontrahenten Bernhard Hoëcker ein letztes Mal versuchen, seine Teampartner zu einem Sieg zu führen.