"Wer weiß wie wann was war?": Wie geht es weiter mit der Show?

Das RTL-Comeback von Stefan Raab (59) lief nicht ganz so glatt wie wohl erhofft - aber nun scheint der Entertainer auf die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen", die er zusammen mit Barbara Schöneberger (52) präsentiert hat, wird fortgesetzt. Das hat der Privatsender nach der zweiten Ausgabe verkündet.

"Match made in Entertainment-Heaven" Mit der Show habe man "bei Show-Fans voll ins Schwarze getroffen", betont Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, in einer Pressemitteilung am Sonntagvormittag. Sie schwärmt von einem "außergewöhnlichen Erfolg", der "zweifelsfrei" mit dem prominenten Moderationsduo zusammenhänge. Die beiden seien "ein Match made in Entertainment-Heaven." Leschek findet: "Ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik und Comedy hat bei WWWWWW eine neue Heimat gefunden. Barbara Schöneberger und Stefan Raab beherrschen die gesamte Klaviatur des Entertainments. Stefan hat in der Bühnen-Queen Barbara Schöneberger die perfekte Show-Partnerin gefunden, mit der er seine Unterhaltungs-Power voll ausleben kann und auch noch eine ganz neue Facette von sich zeigt." Deshalb kündigt sie an: "Wir freuen uns, dass es bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit dieser neuen, von Raab Entertainment entwickelten Showreihe, weitergeht."

Sender freut sich über die Quoten RTL feiert in der Mitteilung die "starken Quoten" der Auftaktsendungen. Die erste Ausgabe am 14. März erreichte demzufolge einen Marktanteil von 17 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite am 21. März 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL verweist darauf, dass ab 21:54 Uhr 12,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sowie 14 Prozent in der jungen Zielgruppe erreicht wurden. Auch bei den Zuschauerzahlen nennt der Sender aufgesplittete Zahlen: Im Schnitt verfolgten 1,38 Millionen Zuschauer die Samstagabendshow, ab 21:54 Uhr 1,58 Millionen. In der Sendung "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" (auch bei RTL+), messen sich drei Altersgruppen - 20 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und über 60 Jahre - in insgesamt sechs Themengebieten. Es geht unter anderem um Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Per Multiple-Choice-Fragen wird das Wissen der Generationen auf die Probe gestellt. Noch in diesem Jahr soll es also mindestens eine weitere Ausgabe geben. Stefan Raab ist aber bereits am kommenden Samstag mit der nächsten Primetime-Show zu sehen: Am 28. März tritt er ab 20:15 Uhr in einer neuen Folge von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" an. Darin wollen Raab und Michael Herbig (57) den Jackpot in Höhe von 750.000 Euro verteidigen.