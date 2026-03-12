"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" heißt es nun im März auf RTL. In der neuen Samstagabendshow machen Barbara Schöneberger und Stefan Raab erstmals gemeinsame Sache. Dabei legen sie sich offenbar voll ins Zeug und treten auch in diversen Verkleidungen in Spielszenen auf. Schöneberger kommentiert das mit sichtlichem Vergnügen in einer Presseaussendung: "Was mir vorher nicht klar war, ist, dass Stefan auch mit Verkleidung wirklich gut aussieht und funktioniert. Du hast ein echtes Perückengesicht!" Was genau erwartet uns in der Show, wann geht sie über die TV-Bühne und welche Promis sind als Gäste dabei?

Das ist das Konzept von "Wer weiß wie wann was war?"

Das Publikum darf sich auf einen großen Showabend voller musikalischer Momente, überraschender Erinnerungen und pointierter Schlagabtausche freuen. Denn neben allem Quiz-Wettstreit lebt der Abend vor allem vom Zusammenspiel zweier Entertainer, die voll in ihrem Element sind.

Inhaltlich bringt "Wer weiß wie wann was war?" drei Generationen ins Studio: Prominente Paten im Alter von 20–39, 40–59 und Ü60 treten gemeinsam mit dem Publikum an und testen ihr Wissen zu Fernsehen, Musik und gesellschaftlich prägenden Ereignissen.

Ob Pippi Langstrumpf, “Dirty Dancing“ oder das WM-Sommermärchen 2006 – Momente, die Erinnerungen wecken. In dieser Show werden sie neu erzählt und überraschend inszeniert. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sind eingeladen, mitzuraten. Am Ende winkt dem cleversten Zuschauerblock eine fette Gewinnsumme von bis zu 100.000 Euro.