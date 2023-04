"Wer wird Millionär?": Das waren die größten Pannen in der Quizshow

Jauch verplappert sich - mehrmals

Doch auch Jauch selbst ist nicht perfekt. 2015 etwa verplapperte er sich bei der Frage "In derselben Stadt befinden sich Schloss Charlottenburg und Schloss ...?" - die Antwortmöglichkeiten: "A: Sanssouci, B: Neuschwanstein, C: Bellevue, D: Schönbrunn". Als der Kandidat verzweifelt feststellte, "da noch nie gewesen zu sein", entgegnete Jauch: "Sie waren noch nie in Berlin?" Unbewusst hatte er damit den entscheidenden Hinweis gegeben, dass nur Bellevue zutreffen kann.

Ein ähnlicher Patzer trug sich erst Anfang dieses Jahres zu - ebenfalls bei der 16.000-Euro-Frage. "Was ist in Eduard Mörikes Frühlingsgedicht 'Er ist's' von fern zu hören? A: sanfte Klaviermusik; B: heftiger Paukenschlag; C: leiser Harfenton; D: zehnminütiges Gitarrensolo". Begeistert sagte Jauch daraufhin die vorangegangenen Strophen auf, übersah dabei jedoch, dass wegen eines Reims dann nur noch eine Auswahl-Möglichkeit zutreffen konnte: "Veilchen träumen schon - Horch, von fern ein leiser Harfenton!" "Da habe ich mir wohl selber ins Knie geschossen", so der Moderator daraufhin zerknirscht.