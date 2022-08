"Wer wird Millionär?": Jauch bietet "Die 3-Millionen-Euro-Woche"

So kommen die Kandidaten ins Finale

An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Einzug in die Finalsendung am Donnerstag, den 4. August, um dann möglicherweise den höchsten Gewinn in der Geschichte der Show zu erspielen.

In jeder Sendung kämpfen sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Vorrunde im Panel um einen Platz auf dem begehrten Stuhl gegenüber von Moderator Jauch. Wie in jeder normalen "Wer wird Millionär?"-Folge, haben alle die Wahl zwischen der Risiko- und der Sicherheitsvariante und spielen zunächst klassisch um eine Million Euro. Das Erspielen von 16.000 Euro reicht allerdings bereits für den Finaleinzug und die Chance auf den großen Hauptgewinn: drei Millionen Euro.