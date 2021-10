"Wetten, dass..?": Gottschalk begrüßt ABBA in Spezialausgabe

Am 6. November gibt es nun endlich die lange erwartete Sonderausgabe des Showklassikers "Wetten, dass..?" in ORF 1 zu erleben. Showlegende Thomas Gottschalk knüpft mit der Gästeliste live in Nürnberg dabei an die großen Glanzzeiten des Formats an. Erwartet werden neben Helene Fischer etwa auch die beiden Bs aus ABBA - Björn Ulvaeus und Benny Andersson.

"Ein besonderes Highlight ist der Besuch von ABBA", stellte das ZDF in einer Aussendung klar. Schließlich feierte die legendäre Popgruppe zuletzt nach 40 Jahren ihr Comeback: "Björn Ulvaeus und Benny Andersson geben sich die Ehre und berichten exklusiv über die bewegten letzten Monate dieser besonderen Reunion und der Arbeit an ihrem neuen Album."