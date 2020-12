Audio-Leak: Tom Cruise schimpft Film-Crew wegen Corona-Regel-Verstoß

Tom Cruise ist nicht nur vor der Kamera der Boss, sondern auch in seiner Rolle als Produzent nimmt er seine Aufgabe sehr ernst. Nachdem bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7" in den Warner Bos. Filmstudios des britischen Leavesden zwei Crew-Mitglieder aufgefallen waren, die vor einem Computer-Monitor den festgesetzten Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatten, brach er vor versammelter Belegschaft in eine hochemotionale wütende Rede aus, die offenbar von einem der rund 50 Anwesenden geheim aufgezeichnet wurde. "The Sun" bietet das Audio-Material exklusiv an, wie man hier hören kann.