In dem knapp dreiminütigen Clip sind Red Guardian und der Winter Soldier im Wagen auf einer amerikanischen Landstraße unterwegs, doch als sie in eine Polizeikontrolle geraten, eskaliert die Situation und es kommt zu einer aufregenden Autoverfolgungsjagd, bei der die Kugeln durch die Gegend fliegen (und die Polizeiautos ebenso). Natürlich bricht der Clip dann mittendrin ab, weil er ja als Appetizer für die kommende Staffel gedacht ist. Hat geklappt, wir sind mächtig gespannt, was uns in den neuen Folgen erwartet!