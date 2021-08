"What If…?": 13 coole Easter-Eggs aus Folge 1 der Marvel-Serie

6. Peggys Kostüm ist eine Hommage an das Outfit von Captain Britain, den es ja in den Marvel Comics seit 1976 unter dem Namen Brian Braddock tatsächlich gegeben hat.

7. Red Skull spürt den Tesseract im norwegischen Tønsberg auf, was auch in "Captain America: The First Avenger" der Fall gewesen ist.

8. Peggy findet Buck in einer Gefängniszelle neben anderen Inhaftierten. In "Captain America: The First Avenger" wird der künftige Winter Soldier allerdings in einem Hydra-Labor gefangen gehalten.