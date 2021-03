"Wheel of Time": Erster Teaser zu Amazon-Serie mit Rosamund Pike

Golden-Globe-Gewinnerin

Pike erhielt für ihre Performance als rücksichtslose Diebin in "I Care a Lot“ einen Golden Globe und war an der Seite von Ben Affleck in "Gone Girl“ zu sehen. Neben Pike stehen in "The Wheel of Time“ Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Barney Harris, Zoe Robins und Joshua Stradowski vor der Kamera.

Amazon hat zwar noch keinen genauen Starttermin bekannt gegeben, aber eine Veröffentlichung von "The Wheel of Time“ ist für den April 2021 geplant.