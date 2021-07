Kommt "Tomorrow War 2"?

Im Interview mit "Movie Web" verriet McKay, dass er sehr auf einen zweiten Teil hoffe.

"Ich wünsche mir, dass Amazon noch einen zweiten Teil machen will. Ich glaube, dass 'The Tomorrow War 2' großen Spaß machen könnte. In dieser Welt stecken einfach noch viele weitere Geschichten – sowohl was die Zeitreise-Thematik als auch die Welt der White Spikes angeht", teaserte der Regisseur an.

Bisher gibt es jedoch kein offizielles Statement von Amazon dazu. Außerdem müsste auch Chris Pratt einem Sequel erst zustimmen.

"Tomorrow War" ist seit 2. Juli im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.

