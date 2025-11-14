Wicked 2-Premiere in Singapur: Fan versetzt Ariana Grande Schock

Bei der Premiere von "Wicked: Teil 2" in Singapur am 13. November 2025 wurde Hauptdarstellerin Ariana Grande (32) von einem aufdringlichen Fan attackiert. Während sie gemeinsam mit ihren Co-Stars Michelle Yeoh, Cynthia Erivo und Jeff Goldblum über den roten Teppich am Universal Studios Singapore Yellow Brick Road Carpet ging, stürmte ein Mann auf sie zu, packte sie an den Schultern und zog sie zu sich.

Ariana Grandes Co-Star schreitet ein Die Situation eskalierte innerhalb weniger Sekunden, doch Erivo (38), die im Film Elphaba spielt, reagierte blitzschnell. Sie stellte sich zwischen Grande und den Angreifer, schob ihn weg und rief offenbar laut, um ihn zu stoppen. Sicherheitskräfte griffen wenig später ein und entfernten den Mann von der Szenerie. Grande wirkte sichtlich erschüttert, atmete tief durch und wurde von Erivo sowie Yeoh getröstet. Der Angreifer wurde laut Medienberichten als Johnson Wen identifiziert, der online unter dem Namen "Pyjama Man" bekannt ist. Wen hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Promi-Events gestürmt - unter anderem sprang er im Juni auf die Bühne während eines Katy-Perry-Konzerts und im August bei einem Auftritt von The Weeknd. Zu einem Instagram-Video des Vorfalls schrieb Wen: "Liebe Ariana Grande, danke, dass ich mit dir auf den gelben Teppich springen durfte."

Fans feiern Cynthia Erivo für ihr schnelles Eingreifen Fans lobten insbesondere das schnelle Eingreifen von Cynthia Erivo. Viele kommentierten in den sozialen Medien, dass ihr Instinkt, Grande zu beschützen, beeindruckend sei und betonten, wie sehr Erivo damit ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt habe. "Sie ist wirklich ein Engel", schrieb ein Fan etwa. Gleichzeitig gab es auch Kritik an der Sicherheitsfirma, die nicht schneller eingegriffen habe. Der Vorfall dürfte für Ariana Grande besonders belastend gewesen sein: Die Sängerin hat in der Vergangenheit mehrmals über ihre posttraumatische Belastungsstörung nach dem Bombenanschlag bei ihrem Konzert 2017 in Manchester gesprochen, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen. "Nach all dem Trauma, das Ari durchgemacht hat, ist das so respektlos", fasst ein Fan unter Wens Video zusammen. "Das ist wirklich ärgerlich. Du solltest dich schämen."