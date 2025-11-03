Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) feiern ihre besondere Freundschaft und die Vorfreude auf "Wicked: Teil 2", die Fortsetzung der erfolgreichen Musicalverfilmung - mit einem neuen Partnertattoo . Die Schauspielerinnen, die im Film die Kultfiguren Glinda und Elphaba verkörpern, ließen sich den Schriftzug "For Good" in schwarzer Typografie auf die Innenseiten ihrer Handflächen stechen. "For Good" bedeutet übersetzt etwa "für immer" und ist der englische Originaltitel des zweiten Filmteils.

Bereits eine kleine Tradition

Ariana Grande teilte ein Schwarz-Weiß-Foto der Tattoos sowie einen Ausschnitt der Dreharbeiten auf Instagram und schrieb: "Happy Wicked Month. 20 Tage." Der zweite Filmteil "Wicked: For Good" kommt am 20. November in die deutschen Kinos - die Fans zählen bereits die Tage.

Es ist nicht das erste Partnertattoo, das sich Ariana Grande und Cynthia Erivo haben stechen lassen. Bereits zum ersten "Wicked"-Film verewigten die beiden ihre besondere Freundschaft mit mehreren Kunstwerken in Tinte.

Die beiden Schauspielerinnen sprachen mehrmals darüber, dass sie hinter den Kulissen eine sehr enge Verbindung zueinander aufgebaut haben. Sie hätten "ein kleines Stück von sich selbst" in der jeweils anderen gefunden und würden sich noch heute täglich austauschen, sagte Erivo etwa im Interview mit "Cosmopolitan".