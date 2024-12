An seinem Startwochenende hatte "Wicked" schon diverse Rekorde gebrochen, nach über einem Monat in den (US-)Kinos hat die Broadway-Verfilmung die nächste Bestmarke geknackt. "Wicked" ist nun die erfolgreichste Adaption eines Bühnenmusicals der Geschichte . Der Film mit Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31) spielte seit seinem US-Start am 22. November 634,4 Millionen US-Dollar ein. Den Rekord hatte bisher "Mamma Mia!" gehalten. 2008 setzte die Verfilmung des Musicals mit den Songs von ABBA nicht inflationsbereinigte 611,5 Millionen Dollar um.

So kam es zu dem Sprung für "Wicked"

Wie kam es zu dem aktuellen Boost für "Wicked", einen Monat nach dem Kinostart? Der Sprung könnte mit den sogenannten Singalong-Aufführungen um Weihnachten zusammenhängen. Dabei wurden die Kinobesucher explizit zum Mitsingen eingeladen. Wie beim Karaoke erscheinen die Texte auf der Leinwand.

Der Triumphzug von "Wicked" durch die Lichtspielhäuser könnte aber schon bald zu Ende gehen. Denn in den USA kommt der Film schon am 31. Dezember 2024 digital auf verschiedenen Streamingdiensten heraus. In Österreich und Deutschland, wo "Wicked" am 12. Dezember in die Kinos gekommen ist, ist dies erst Mitte Februar 2025 der Fall.