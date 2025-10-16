"Wicked: One Wonderful Night": Special-Event mit Grande und Erivo

Der Titel ist Programm: "Wicked: One Wonderful Night" . Zur Feier des Films "Wicked: For Good" , dem emotionalen und epischen Abschlusses der globalen Kino-Erfolgs, werden Cynthia Erivo und Ariana Grande in diesem Spezialevent im Dolby Theatre in Los Angels zusammen mit ihren Co-Stars und anderen Überraschungsgästen Songs aus dem ersten Film und dem kommenden Film performen.

"Wicked"-Siegeszug

Der Film "Wicked", bei dem Jon M. Chu Regie geführt hat und der im November letzten Jahres in die Kinos kam, wurde zu einem internationalen Phänomen, spielte an den weltweiten Kinokassen mehr als 750 Millionen Dollar ein und wurde damit zur größten Broadway-Musical-Verfilmung aller Zeiten. Der Film wurde ebenfalls zum größten PVOD-Titel aller Zeiten bei Universal und auch bei Sky ein großer Erfolg. "Wicked" wurde für 10 Academy Awards® nominiert und gewann zwei davon.