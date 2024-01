Der Wikinger-Junge mit den genialen Ideen wird 50 Jahre alt: Am 31. Januar 1974 war "Wickie" in der Zeichentrickserie "Wickie … und die starken Männer" erstmals im ZDF-Programm zu sehen. Zu seinem runden Geburtstag sind er und seine Freunde ab Freitag, 26. Januar 2024, in einem umfassenden Schwerpunkt wieder zurück – bei KiKA, im ZDF, in ZDFneo und in der ZDFmediathek.

1974 schipperten die Wikinger in der Serie "Wickie … und die starken Männer" erstmals über die Weltmeere. An fremden Küsten gingen sie auf Beutezug und gerieten dabei selbst so manches Mal in Furcht und Schrecken. Immer dabei: Wickie mit seinen guten Ideen.