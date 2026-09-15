Die Horror-Comedy-Serie „Widow's Bay“ und das düstere Krankenhausdrama „The Pitt“ sind die großen Gewinner bei den Emmys 2026. „Widow's Bay“ von Apple TV+ wurde bei der Verleihung der US-Fernsehpreise am Montagabend (Ortszeit) in 14 Kategorien ausgezeichnet, unter anderem für die beste Comedy-Serie und den besten Hauptdarsteller. Als beste Drama-Serie wurde wie schon im vergangenen Jahr „The Pitt“ prämiert. Die Trophäe für die beste Mini-Serie ging an „DTF St. Louis“

„Widow's Bay“ handelt von einer abgelegenen Insel in Neuengland, ihren abergläubischen Bewohnern und einem exzentrischen Bürgermeister, gespielt von Matthew Rhys. Mit 14 Auszeichnungen stellte sie einen neuen Rekord für eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr auf.

„The Pitt“-Star Noah Wyle hatte den Emmy bereits im vergangenen Jahr für seine Rolle als leitender Notarzt erhalten. Nun triumphierte der auch aus der legendären Krankenhausserie „Emergency Room - Die Notaufnahme“ bekannte Star erneut als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie.

Er sei in Los Angeles aufgewachsen, sagte Wyle in seiner Dankesrede und fügte hinzu: „Ich bin ein Hollywood-Kind.“Er sei mit dem Fernsehen groß geworden, die Kinos seien seine „Tempel“ gewesen. Über seine Arbeit sagte er: „Das ist alles, was ich je tun wollte, und das ist der einzige Club, dem ich je beitreten wollte. Danke, dass ihr mich aufgenommen habt.“