Emmys 2026: Wer sind die heurigen Preisträger?
Die Horror-Comedy-Serie „Widow's Bay“ und das düstere Krankenhausdrama „The Pitt“ sind die großen Gewinner bei den Emmys 2026. „Widow's Bay“ von Apple TV+ wurde bei der Verleihung der US-Fernsehpreise am Montagabend (Ortszeit) in 14 Kategorien ausgezeichnet, unter anderem für die beste Comedy-Serie und den besten Hauptdarsteller. Als beste Drama-Serie wurde wie schon im vergangenen Jahr „The Pitt“ prämiert. Die Trophäe für die beste Mini-Serie ging an „DTF St. Louis“
„Widow's Bay“ handelt von einer abgelegenen Insel in Neuengland, ihren abergläubischen Bewohnern und einem exzentrischen Bürgermeister, gespielt von Matthew Rhys. Mit 14 Auszeichnungen stellte sie einen neuen Rekord für eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr auf.
„The Pitt“-Star Noah Wyle hatte den Emmy bereits im vergangenen Jahr für seine Rolle als leitender Notarzt erhalten. Nun triumphierte der auch aus der legendären Krankenhausserie „Emergency Room - Die Notaufnahme“ bekannte Star erneut als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie.
Er sei in Los Angeles aufgewachsen, sagte Wyle in seiner Dankesrede und fügte hinzu: „Ich bin ein Hollywood-Kind.“Er sei mit dem Fernsehen groß geworden, die Kinos seien seine „Tempel“ gewesen. Über seine Arbeit sagte er: „Das ist alles, was ich je tun wollte, und das ist der einzige Club, dem ich je beitreten wollte. Danke, dass ihr mich aufgenommen habt.“
Die wichtigsten Emmy-Preisträger 2026
Beste Serien
- Beste Comedyserie: Widow's Bay – die Serie wurde damit zur meistausgezeichneten Comedy-Serie der Emmy-Geschichte, mit insgesamt 14 Gewinnen über die Creative-Arts-Zeremonien und die Hauptshow hinweg – einer mehr als der bisherige Rekord von „The Studio“.
- Beste Dramaserie: The Pitt
- Beste Miniserie/Anthologie: DTF St. Louis – die Serie setzte sich in dieser Kategorie gegen „Beef“ durch.
Hauptdarsteller-Kategorien
- Bester Hauptdarsteller Comedy: Matthew Rhys (Widow's Bay)
- Bester Hauptdarsteller Miniserie/TV-Film: Matthew Rhys (The Beast in Me) – damit ist er der erste Schauspieler überhaupt, der in einem Jahr Hauptdarsteller-Preise in zwei verschiedenen Kategorien gewinnt.
- Beste Hauptdarstellerin Comedy: Jean Smart (Hacks) – ihr fünfter Emmy in Folge in dieser Kategorie.
Weitere Gewinner (Auswahl)
- Beste Nebendarstellerin (Limited/Anthologie): Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Bester Nebendarsteller (Limited/Anthologie): David Harbour (DTF St. Louis)
- Bester Hauptdarsteller (Drama): Noah Wyle (The Pitt)
- Beste Hauptdarstellerin (Drama): Rita Seehorn (Pluribus)
- Beste Nebendarstellerin (Drama): Allison Janney (The Diplomat)
- Beste Nebendarstellerin Comedy: Kate O'Flynn (Widow's Bay)
- Bester Nebendarsteller Comedy: Stephen Root (Widow's Bay)
- Beste Regie/Bestes Drehbuch Comedy: Widow's Bay – die Serie gewann beide Comedy-Nebendarsteller-Kategorien mit Stephen Root und Kate O'Flynn und sicherte sich zusätzlich Regie, Drehbuch und die Auszeichnung als beste Comedyserie.
25 Nominierungen für „The Pitt“
„The Pitt“ war mit 25 Nominierungen ins Rennen gegangen. Die Serie spielt in der Notaufnahme einer Klinik in der früheren US-Stahlhauptstadt Pittsburgh. Wie die viel gelobte Comedy-Serie „Hacks“ wird „The Pitt“ von der Plattform HBO Max produziert.
Die mit 24 Nominierungen ins Rennen gegangenen fünfte Staffel von „Hacks“ ging dagegen weitgehend leer aus. Hauptdarstellerin Jean Smart gewann immerhin einen Emmy für ihre Verkörperung einer Stand-up-Komikerin, die versucht, ihre Karriere wiederzubeleben, und die dabei von ihrer dysfunktionalen Assistentin aus der Generation der Millennials unterstützt wird. Hacks war unter anderem als beste Komödie nominiert gewesen.
Die Emmys sind für das Fernsehen, was die Oscars für das Kino sind. Die Preisverleihung wurde von der Schauspielerin Mariska Hargitay moderiert.