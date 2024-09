Wiener Kinonacht in 17 Kinos am 14. September 2024

Am Samstag, den 14. September erwartet uns in den teilnehmenden Wiener Kinos ein unschlagbares Angebot. Unter dem Motto " Wiener Kinonacht " laden 17 Wiener Kinos zu einer besonderen Aktion ein. Ab 22 Uhr geht es los: Alle Tickets kosten 5 Euro - solange der Vorrat reicht.

Das Programm der Wiener Kinonacht



Admiral Kino Veni Vidi Vici 22:00 Uhr

Apollo – Das Kino Deadpool & Wolverine 22:00 Uhr

The Crow 22:15 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:30 Uhr

Alien: Romulus 22:15 Uhr

Artis International Deadpool & Wolverine 22:15 Uhr

The Crow 22:30 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:00 Uhr

Breitenseer Lichtspiele BEST OF des ersten Kino Time Share Klubs 22:00 Uhr

Burg Kino Revenge 22:00 Uhr

Cine Center A Clockwork Orange 22:00 Uhr

Dream Scenario 22:15 Uhr

Cineplexx Donauzentrum Deadpool & Wolverine 22:00 Uhr

The Crow 22:30 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:15 Uhr

Longlegs 22:30 Uhr

Cineplexx Millenium City Deadpool & Wolverine 22:15 Uhr

The Crow 22:30 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:30 Uhr

Bad Boys: Ride or Die 22:00 Uhr

Cineplexx Wienerberg Deadpool & Wolverine 22:15 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:30 Uhr

Nur noch ein einziges Mal – It ends with us 22:15 Uhr

Afraid 22:00 Uhr

Filmcasino Trainspotting (4k restauration) 22:30 Uhr

Gartenbaukino X: The Man with X-Ray Eyes 22:45 Uhr

Haydn Kino The Mummy 22:00 Uhr

Bohemian Rhapsody 22:00 Uhr

The Rocky Horror Picture Show 22:15 Uhr

Barbie 22:15 Uhr

Hollywood Megaplex Gasometer Afraid 22:00 Uhr

Gasometer Beetlejuice Beetlejuice 22:00 Uhr

Something in the Water 22:30 Uhr

The Crow 22:15 Uhr

Lugner Kino Alien Romulus Atmos 22:30 Uhr

The Crow 22:00 Uhr

Borderlands 22:30 Uhr

Trap: No Way Out 22:45 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:30 Uhr

Blink Twice 22:45 Uhr

Horizon – Eine amerikanische Saga 22:00 Uhr

Longlegs 22:45 Uhr

Deadpool vs. Wolverine D-BOX 22:30 Uhr

Alles Fifty Fifty 22:45 Uhr

Cuckoo 23:00 Uhr

Stadtkino The Wolf of Wall Street 22:00 Uhr

Village Cinema Wien Mitte Deadpool & Wolverine 22:15 Uhr

Beetlejuice Beetlejuice 22:00 Uhr

Nur noch ein einziges Mal – It ends with us 22:15 Uhr

Blink Twice 22:30 Uhr

Votiv Kino & De France Kurzfilmprogramm präsentiert von Youki 22:00 Uhr

Night on Earth 22:15 Uhr

Twilight 22:30 Uhr

Lost Highway 22:00 Uhr

Veni Vidi Vici 22:30 Uh