Wife & Dog: Neuer Guy-Ritchie-Thriller mit Cumberbatch

Ob Aristokraten oder Gangster – Regisseur Guy Ritchie begibt sich in seinen Filmen immer wieder mit Hingabe in die Abgründe der britischen Gesellschaft. In seinem neuen Thriller „Wife & Dog“ treffen kaltblütige Intrigen auf fein gesetzte Actionhöhepunkte – und dabei zeigt sich ein erstklassiges Schauspiel-Ensemble von seiner bösesten Seite. Zur Einstimmung hier gleich der Trailer :

Worum geht es in „Wife & Dog“?

Sobald es um Macht und Geld geht, kann man selbst der eigenen Familie nicht mehr trauen. In Guy Ritchies neuem tiefschwarzen Thriller verbirgt jeder ein finsteres Geheimnis – und vermeintliche Verbündete zeigen plötzlich ihr wahres Gesicht.

Als ein schwerreicher Unternehmer (Anthony Hopkins) seine Tochter (Rosamund Pike) als Nachfolgerin und Firmenerbin bestimmt, entbrennt ein blutiger Erbschaftsstreit, der von der Welt der Superreichen bis in die Tiefen der Londoner Unterwelt führt. Mittendrin: Ein wortkarger Stallknecht (Benedict Cumberbatch), dessen mysteriöse Vergangenheit tiefe Abgründe offenbart.

„Wife & Dog“ ist ab 18. Februar 2027 in unseren Kinos zu sehen.