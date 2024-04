Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") spielt in dieser Netflix-Serie eine Mutter von zwei sehr unterschiedlichen Söhnen. Als der Anführer einer mächtigen taiwanischen Triade von einem mysteriösen Attentäter erschossen wird, begibt sich dessen ältester Sohn, der legendäre Killer Carles „Stuhlbein“ Sun (Justin Chien), nach Los Angeles, um seine Mutter Eileen zu beschützen. Aber auch sein naiver jüngerer Bruder Bruce (Sam Song Li) ist auf Schutz angewiesen, da er bisher nichts von den wahren Aktivitäten dieser Familie weiß.

Während die tödlichsten Vereinigungen Taipeis und eine neu aufsteigende Gruppierung nun um die Vorherrschaft kämpfen, müssen Charles, Bruce und ihre Mutter die Wunden heilen, die ihnen die Trennung zugeführt hat. Sie müssen herausfinden, was Brüderlichkeit und Familie wirklich bedeuten, bevor einer ihrer unzähligen Feinde sie umbringt. Brad Falchuk und Byron Wu sind die Macher der actiongeladenen Familiendrama-Comedy.

Die Serie ist auf Netflix verfügbar. Hier geht's direkt zur Serie!