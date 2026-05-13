Ab dem 29. Mai ist die Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild bei Prime Video verfügbar - noch vor dem Release der regulären sechsten Staffel im Herbst. In der besonderen Wildcard-Staffel treten Teilnehmer:innen aus der Community an. Der/die Gewinner:in sichert sich einen Platz in der sechsten Staffel von 7 vs. Wild.

Darum geht es in der Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild

Die Wildcard-Staffel führt die ausgewählten Teilnehmer:innen an die Drehorte vergangener Staffeln: Schweden (Staffel 1) und Panama (Staffel 2). Dort müssen sie sich Herausforderungen stellen, die auf Momenten der früheren Staffeln basieren. Am Ende wird ein:e einzige:r Gewinner:in gekürt, der/die im Herbst bei der regulären sechsten Staffel von 7 vs. Wild dabei sein darf.

Das Survival-Reality-Format wurde 2021 entwickelt und erstmals auf YouTube veröffentlicht. Nach fünf veröffentlichten Staffeln verzeichnete das Format über 380 Millionen YouTube-Views.

Die 7 vs. Wild Wildcard-Staffel sowie Staffel 6 können auch ohne Prime-Mitgliedschaft gestreamt werden.

Die ersten drei von insgesamt sieben Folgen sind ab dem 29. Mai 2026 verfügbar. Danach wird jeden Dienstag und Freitag je eine weitere Folge veröffentlicht, bis zum Finale am 12. Juni.