Der Film begleitet die Anhängerschaft des SV Austria Salzburg und blickt hinter Fahnen, Choreografien und Fangesänge auf jene Menschen, die den Fußball weit über die 90 Minuten eines Spiels hinaus prägen.

Der vielfach ausgezeichnete Salzburger Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“, „Vier minus drei“) widmet sich mit „Wir sind die Fans“ erstmals dem dokumentarischen Erzählen und begibt sich auf eine Reise in eine der außergewöhnlichsten Fußball-Fankulturen Europas.

Warum wird man Fußballfan?

Die Geschichte der Austria Salzburg Fans ist international bekannt: Nachdem ihr Verein 2005 seine Identität verlor, gründeten sie ihn selbst neu und wurden damit zu einem viel beachteten Beispiel für den Einsatz von Fans für Tradition, Mitbestimmung und Zusammenhalt.

„Wir sind die Fans“ erzählt nicht die Geschichte von Toren, Tabellen oder sportlichen Erfolgen: Der Fokus gilt den Menschen auf den Rängen und verbindet persönliche Geschichten mit einem vielschichtigen Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung von Fankultur. Dabei zeigt er Fußball als sozialen Raum, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, Generationen und Lebenswelten zusammenfinden.

Der Kinostart von „Wir sind die Fans“ ist im Herbst 2027 geplant.