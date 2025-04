Die Kultserie "Desperate Housewives" bekommt offenbar einen Ableger : Wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet , ist ein Projekt namens "Wisteria Lane" in Arbeit. Es soll sich um eine "Neuinterpretation" der ursprünglichen Geschichte handeln. Die neue Serie stammt dem Bericht zufolge von Kerry Washingtons (48) Produktionsfirma "Simpson Street". Es sei noch unklar, ob die Schauspielerin selbst auch eine Rolle übernehmen könnte, heißt es.

Neue dunkle Geheimnisse in der Wisteria Lane

Das Drehbuch für "Wisteria Lane" stammt "Deadline" zufolge von Natalie Chaidez. Das neue Projekt wird "als eine lustige, sexy, dunkle Comedy, Soap/Mystery in der Art von 'Desperate Housewives'" beschrieben. Im Mittelpunkt soll erneut eine Gruppe von fünf sehr unterschiedlichen Freundinnen stehen, die alle in einer Straße namens Wisteria Lane ihr scheinbar perfektes Leben führen: mit schönen Häusern, hübschen Familien und glänzenden großen Autos in der Einfahrt. "Aber hinter diesen weißen Zäunen und lächelnden Insta-Posts verbergen sich Geheimnisse."

Auch in der Originalserie drehte sich alles um die von Teri Hatcher (60), Eva Longoria (50), Felicity Huffman (62), Marcia Cross (63) und Nicollette Sheridan (61) gespielten Frauen, die in der Wisteria Lane leben und dunkle Geheimnisse und Intrigen aufdecken. Die US-Serie ging 2012 nach acht erfolgreichen Staffeln zu Ende. Seitdem warten Fans bereits sehnsüchtig auf eine Neuauflage des Formats, Spekulationen gab es zuletzt viele, auch weil die Serie, die mehrere Golden Globes und Emmys gewann, vergangenes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feierte.

Die Originalstars aus "Desperate Housewives" sollen US-Medienberichten zufolge angeblich nicht in der neuen Serie auftauchen. Welche Schauspielerinnen nun in ihre Fußstapfen treten, ist bislang auch noch nicht bekannt.